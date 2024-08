Die Geschichte der Weinheimer Bahnhofstraße

Vor 75 Jahren, als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde und der Wahlkreis Mannheim-Land Richard Freudenberg in den ersten Bundestag schickte, machte sich Weinheim daran, die Bahnhofstraße zur Geschäftsstraße umzubauen: „Zwischen Ehretstraße und Dürreplatz sollte eine neue (vierte) Apotheke entstehen. Gegenüber planten die Firmen Bürobedarf Baum und Seilerei Riebel ein Doppel-Geschäftshaus, die altehrwürdige Himalaja-Zeder durfte der Baumaßnahme allerdings nicht zum Opfer fallen. Im Vorbau der Villa Hördt, Bahnhofstraße 5, eröffnete das Gräflich von Berckheim’sche Rentamt ein Blumengeschäft, das als erstes in Weinheim der ,Fleurop‘ angeschlossen wurde“, berichtet Dr. Helmut Pönisch in seiner „Illustrierten Chronik der Stadt Weinheim 1945-1990“.

Ein Bahnhof vorm Weinberg

Jahrhundertelang hatte sich die Stadt mit dem Zusammenwachsen der kurmainzischen Altstadt um die Peterskirche und der kurpfälzischen Neustadt um den Marktplatz hauptsächlich zwischen Nord und Süd entwickelt. Deshalb mussten sich Weinheim-Besucher und Durchreisende auf dem Weg von Heidelberg nach Darmstadt am Rosenbrunnen auf den buckligen Weg über die heutige Prankelstraße zum Obertor und auf den Marktplatz machen und dann weiter über den Steinweg, die heutige Hauptstraße, zur Weschnitz-Furt an der Alten Post. Erst in den Jahren 1829 bis 1838 wurde zwischen dem Rosenbrunnen und dem Hotel „Pfälzer Hof“ (heute Stadthalle) die Bergstraße als Stadtumgehung gebaut und 1846 wurde Weinheim ein Eisenbahn-Knotenpunkt und erhielt einen Bahnhof, der allerdings weit vor der Stadt lag.

Foto: Stadtarchiv 1908 erhielt Weinheim einen Neubau für die Gewerbeschule (rechts). An der Einmündung der Schulstraße in die Bahnhofstraße eröffneten die ersten Geschäfte: das Betten- und Ausstattungshaus Karl Kemmler (links) und das Photohaus Heinrich Oeser.

Wer diesen Bahnhof damals verließ, musste glauben, der Stadtname komme tatsächlich vom Wein. Denn vor ihm breitete sich ein riesiger Weinberg aus. Er gehörte dem Essigfabrikanten Ludwig Klein – an ihn erinnert die heutige Ludwigstraße – und füllte das gesamte Gelände zwischen der heutigen unteren Bahnhofstraße und der Werderanlage mit Rebstöcken. Auf der Anhöhe, die heute vom Busbahnhof hinauf zur OEG-Brücke führt, stand bis ins ausgehende 18. Jahrhundert auf einem Hügel der steinerne Galgen als Wahrzeichen städtischer Gerichtsbarkeit. Der Volksmund nannte die Richtstätte im Gewann Hochgericht den Galgenbuckel. 1869 wurde hier ein Denkmal für Lambert Freiherr von Babo errichtet, das 1912 in den Stadtgarten versetzt wurde. 1892 erbaute Ludwig Klein das Kaiserliche Postamt, auf das bis heute der Name Postkreuzung zurückgeht, auch wenn das Gebäude, das nach der Kaiserzeit der Reichspost und schließlich der Bundespost diente, 1991 abgerissen wurde. Wie die Friedrichstraße, die im alten Weinheim „die Hohlgass“ hieß, und die Luisenstraße, die „Wiesgass“ genannt wurde, war die heutige Bahnhofstraße einer jener Hohlwege, die von der Stadt hinaus in die Ebene führten und von den Bauern als Zufahrt zu ihren Äckern im Westen genutzt wurden. Schafhofweg hieß sie, nach dem ehemals kurfürstlichen Schafhof, der im Bereich der Volksbank-Hauptstelle nach der kurpfälzischen Zeit mit Wohnungen, Stallungen und Scheunen von der Stadt Weinheim betrieben wurde und bis 1803 auch den städtischen Farrenstall beherbergte.

Als Verbindungsweg zwischen den Bauernhöfen in der ummauerten Stadt und entlang von Steinweg und Grundelbach zu den Äckern im Westen, aber auch als bevorzugtes Gelände für Wein- und Obstbau spiegelt die Bahnhofstraße den ersten Abschnitt ihrer Entwicklungsgeschichte. Aus dem Ackerbürger-Städtchen wurde im 19. Jahrhundert ein aufstrebender Industrie-Standort mit großer Anziehungskraft. Die Einwohnerzahl wuchs zwischen 1825 und 1900 von 4612 auf 11 167.

Die wachsende regionale Bedeutung Weinheims und die Vielfalt der Produkte, die in den neuen Betrieben und Werkstätten entstanden, war auch an den Häusern zu erkennen, die die erfolgreichen Fabrikanten errichten ließen – auch an den Hängen über dem Hohlweg zwischen Bahnhof und Stadt. Die Bahnhofstraße wurde zur Villen- und Bankenstraße, weil sich nach und nach auch die neuen Geldinstitute hier ansiedelten.

Foto: Stadtarchiv Bei der Einmündung der Bismarckstraße in die Bahnhofstraße bezog das Großherzogliche Forstamt 1901 die Villa Sillib (links), in der 1957 das Kaufhaus Jacob entstand. Rechts das Gesellschaftshaus der Casino-Gesellschaft.

Plan wird Realität

Der Plan für die erste große Stadterweiterung stammt von dem Schwetzinger Baugeometer Hout. Er entwarf ihn 1873 und plante großzügig mit einer ungewöhnlich breit angelegten, baumbestandenen Bahnhofstraße. Von ihr sagte in den 1920er Jahren die Lehrerin Amalie Horn ihren Viertklässlern: „Wenn ihr euch die großen Straßen der Hauptstadt Karlsruhe vorstellen wollt, dann denkt an unsere Bahnhofstraße.“

Straße erhält ihren Namen

Noch ehe der Gemeinderat 1875 Houts Plan genehmigte und 1887 dem historischen Schafhofweg den Namen Bahnhofstraße gab, waren die ersten Villen als Ausdruck unternehmerischer Erfolge entstanden. Erster Nachbar des Schafhofs und des zuvor schon an der neuen Bergstraße errichteten Gasthofs „Zum Goldenen Bock“ wurde der Tuchgroßhändler Josef Merkle. Er erbaute die Villa, die schon 1862 auf dem ältesten Weinheim-Foto zu erkennen ist, 1913 von Julius Hirsch und 1938 von Julius Hagander erworben wurde und heute zum Volksbank-Komplex gehört. Nebenan, an der Einmündung der Bismarckstraße, wurden auch der Ziegeleibesitzer Michael Kinscherf und der Mannheimer Kaufmann Karl Eduard Sillib Anwohner der Bahnhofstraße. Die Villa Kinscherf-Schulz, die jahrelang die Reichsbank-Nebenstelle beherbergte, wurde 1959 abgerissen und 1960 durch den Volksbank-Neubau ersetzt, aus der Villa Sillib wurde 1901 das Großherzogliche Forstamt, 1957 das Kaufhaus Jacob.

Auf der Nordseite der Bahnhofstraße stand bereits seit 1861 das Gesellschaftshaus der Casino-Gesellschaft, des ältesten Weinheimer Vereins, auf dem Nachbargelände seit 1852 eine im italienischen Landhausstil erbaute Villa, die die Weinheimer der warmen Farbtöne auf der Außenfassade wegen „das gelbe Haus“ nannten. Stephan Artaria, Sohn des bedeutenden Mannheimer Kunsthändlers Domenico Artaria, ließ es erbauen, starb aber kurz nach dem Einzug. Seine Witwe machte es zum Treffpunkt berühmter Zeitgenossen. Der Dichter Victor von Scheffel und der berühmte Heidelberger Arzt Adolf Kußmaul gehörten dazu. Ein Herzleiden zwang Frau Artaria 1859, den „blühenden Garten mit einer der Südtiroler ähnlichen Vegetationsfülle“ zu verlassen. Neuer Hausherr wurde Dr. Friedrich Freiherr von Schwartzkoppen-Rottdorf, vordem Minister unter Herzog Adolf von Hessen-Nassau. Er verwandelte den großbürgerlichen Garten in einen herrschaftlichen Park. 1897 verkaufte er den nördlichen Teil seines bis zur Friedrichstraße reichenden Besitzes an die Stadt Weinheim als Baugelände für das neue Realprogymnasium (heute Werner-Heisenberg-Gymnasium). Sein Erbe, General Maximilian Freiherr von Schwartzkoppen, verkaufte das übrige Gelände 1912 an die Stadt, die 1913 darauf den Bürgerpark anlegte. Schwartzkoppen war als Militärattaché der Deutschen Botschaft in Paris in die Affäre Dreyfus verwickelt. Die Villa Artaria wurde zum Dienstsitz der Weinheimer Oberbürgermeister.

Rheinische Creditbank eröffnet

Die für Badenia-Fabrikdirektor Adam Platz, den verdienstvollen Initiator vieler Weinheimer Grünanlagen mit Gedenkstein in der Werderanlage, östlich des „gelben Hauses“ errichtete Villa nahm 1911 eine Filiale der Rheinischen Creditbank auf, der damals größten Bank im Großherzogtum Baden. Sie fusionierte 1929 mit der Deutschen Bank und ist seit 1957 in einem neuen Gebäude eine Filiale der Deutschen Bank. Auch die Platz’sche Villa mit dem reizenden Fachwerkgiebel war in einem der Weinberge erbaut worden, die seit alters her den Schafhofweg „bis hinauf zur Stadt“ beiderseits begleiteten. Umgeben von Weinlauben stand auf der Südseite der Bahnhofstraße (heute Karlsberg-Carré) die nach dem Hermannshof zweitälteste Villa Weinheims. Sie wird dem großherzoglich-badischen Residenzbaumeister Heinrich Hübsch, einem großen Sohn der Stadt, zugerechnet. Hübsch erbaute sie 1836 für seinen Schwager Dr. Ludwig Bender, Arzt und Begründer der Wasserheilanstalt im Sand. Nach Bender bewohnten die Familien von Babo und Dr. Emil Dünow das markante Gebäude aus rotem und gelbem Sandstein. 1937 erwarb Bauunternehmer Armin Hördt das Anwesen, dessen Gewölbe im Zweiten Weltkrieg neben dem „Bierkeller“ der sicherste Luftschutzraum an der Bahnhofstraße war. 1992 mussten das Gebäude, mit dem Textilhaus Wild in einem Vorbau, und eine zwischenzeitliche Sparkassen-Zentrale dem heutigen Sparkassen-Atrium weichen.

Wandel kam mit Kaufhaus Jacob

Der Wandel der Bahnhofstraße von der Villen- zur Geschäftsstraße kam mit dem Kaufhaus Jacob, lag aber planerisch schon acht Jahre zurück. Bereits 1949 wollte Karl Birkenmeier, der wie Philipp Jacob viel für die Anziehungskraft der Weinheimer Innenstadt getan hat, an der Ecke Bismarckstraße/Bahnhofstraße ein Kaufhaus mit einem Kino kombinieren, scheiterte mit diesem Plan aber und orientierte sich fortan in Richtung „Vier Jahreszeiten“, wo in mehreren Entwicklungsschritten das legendäre Kaufhaus Birkenmeier (heute Weinheim-Galerie) entstand. Philipp Jacob erwarb 1957 das Gelände um die bis dahin dem Staatlichen Forstamt als Dienstsitz dienende Villa Sillib, ummantelte sie mit einer Aluminiumfassade und ergänzte sie mit einem Neubauteil auf dem einstigen Arboretum.

Als Ersatzgebäude errichtete Jacob dem Forst ein neues Amt am Geiersberg (heute Parkplatz Bodelschwingh-Heim). Der Wandel der Bahnhofstraße setzte sich auf der Nordseite fort mit dem Doppel-Geschäftshaus Sport Riebel/Büro Baum und dem Neubau der Deutschen Bank, die Nachbarn der Metzgerei Scheuermann und des Glas- und Porzellan-Fachgeschäfts Wedertz (mit Südfrüchte-Bertolini und Kurzwaren-Kaißling) wurden.

Im Wesentlichen vollzog sich der Wandel aber auf der Südseite, mit dem alteingesessenen Textilhaus Zinkgräf als Bindeglied zur Hauptstraße, und zumeist in Vorbauten vor historischen Gebäuden: mit der Rodenstein-Apotheke, dem Textilhaus Hemberger am Haus Barrié auf der Ecke Ehretstraße/Bahnhofstraße, mit Pelz-Lerch bei der einstigen Hauptstelle der Bezirkssparkasse (heute Blaues Haus), der Buchhandlung Paulmann an der Ecke Schulstraße/Bahnhofstraße, gegenüber im Erdgeschoss der Gewerbeschule (heute Uhlandschule) mit Uhren-Kraut und Uhren-Lantz, dem Modehaus Bierwagen und Elektro-Schultz, der Geiß’schen Apotheke, dem Sanitätshaus Pätzold und Uhren-Sintowski.

Foto: Stadtarchiv Wegen der warmen Farbtöne auf der Außenfassade wurde die Villa von den Weinheimern das „gelbe Haus“ getauft.

Zwei Villen mit Geschichte

Die Villenreihe auf der Südseite der Bahnhofstraße wird von zwei Villen mit stadtgeschichtlichem Hintergrund abgeschlossen: auf einer Anhöhe steht das heutige Ärztehaus, das Kommerzienrat Philipp Platz, Sohn des Mechanikers Wilhelm Platz, der 1849 im Müll die Grundlagen der Maschinenfabrik Wilhelm Platz & Söhne und der daraus hervorgegangenen Maschinenfabrik Badenia gelegt hat, 1888 als spätklassizistische Villa erbauen ließ.

Foto: Stadtarchiv Heute kennt man es als Blaues Haus: Das einstige Verwaltungsgebäude der Städtischen Sparkasse wurde 1893 eingeweiht, bis 1957 war es Sitz der Bezirkssparkasse. Danach zog der Verkehrsverein mit dem Deutschen Reisebüro ein.

Und in der Nachbarschaft des heutigen OEG-Haltepunkts Hauptbahnhof/Luisenstraße ließ Gottlieb Wilhelm Knoblauch, ein weitgereister Amerikaner, die an der damaligen Heidelberger Straße (heute Bergstraße) gelegene Villa erbauen. 1885 kaufte sie Sigmund Hirsch, der Gründer der Lederwerke Hirsch, und gab sie 1908 an seinen Sohn Max weiter.

Die Villa Knoblauch war eine von vier Hirsch-Villen, die die jüdische Unternehmerfamilie 1938 bei ihrer zwangsweisen Auswanderung zurücklassen musste.