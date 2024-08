Die Kerwe in Hemsbach ist eröffnet

„Das klappt ja jedes Jahr besser“, freut sich Kerweparre Nils Drücker. Gerade hat Bürgermeister Jürgen Kirchner mit einigen kräftigen Armbewegungen den Kerwekranz in die Höhe gezogen – weithin sichtbares Zeichen dafür, dass die Hemsbacher Kerwe eröffnet ist. Etwa 60 Kilogramm wiegt der Kranz, wie die Kerweborschde schätzen, die vor dem „Galgen“ Aufstellung genommen haben. Und so viel sei gesagt: Die Schlumbl, die in der Mitte des Kranzes baumelt, hat daran keinen nennenswerten Anteil.

Und dennoch hat das Kerwemaskottchen einen wichtigen Part bei der Eröffnungszeremonie des Volksfestes. Sie muss nämlich zunächst aus ihrem Rundgrab am Cäsar-Oppenheimer-Platz befreit und zum Rathaus gebracht werden, wo sie mit dem Ersten Kerweborschd des Vorjahres verheiratet wird. Jan Vondung ist das, und der Bräutigam meistert unter den wachen Augen von Kerweparre Drücker die Heirat einschließlich eines dicken Kusses für die Braut souverän.

Der vordere Rathausplatz füllt sich bis zum Bersten, nachdem ihn die Gruppe der Kerwehonoratioren mit der Schlumbl erreicht hat. Angeführt wird sie vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, der erst einmal ein kleines Potpourri vor dem Rathauseingang zum Besten gibt. Der Lange Tisch, der eigentlich aus zwei langen Reihen besteht, beherbergt unter anderen die Mitglieder befreundeter Kerwevereine, Weinköniginnen aus nah und fern, Gemeinderäte und die beiden Landtagsabgeordneten Sebastian Cuny und Fadime Tuncer. Sie alle und noch viel mehr begrüßt der neue Kerwevereinsvorsitzende Patrick Gauch, der zum ersten Mal eine Kerwe eröffnet und sich tapfer schlägt. Er verbindet sein Grußwort mit Dankesworten an alle, die zum Gelingen des Volksfestes beitragen.

Gauchs Worten schließt sich auch Bürgermeister Jürgen Kirchner an, der am Beginn seines Grußwortes Michelle aus der Partnerstadt Wareham begrüßt, die bereits zum 15. Mal an der Kerweeröffnung teilnimmt. Kirchner richtet einen besonderen Dank an die Rettungsdienste – DRK, Feuerwehr und Polizei –, verbunden mit der Hoffnung, dass es wie jedes Jahr eine ruhige Kerwe bleibt. Seine Aufforderung für die vier Tage Kerwe formuliert er wohl durchdacht: „Lasst es mit Niveau krachen!“