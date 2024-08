Hemsbach startet die Kerwe-Saison

Am Freitag beginnt in Hemsbach die fünfte Jahreszeit, wie die eingefleischten Kerwegänger die Zeit des Volksfestes nennen. Gefeiert wird von Freitag, 2. August, bis Montag, 5. August, in der zur Kerwegass umbenannten Schloßgasse, am Rathaus, angrenzenden Straßen und beim Kerweumzug im ganzen alten Ortskern. Eröffnet wird die Kerwe mit dem klassischen Zeremoniell am Rathaus. Zuvor startet Kerweparre Nils Drücker mit Gefolge, den Trachtenträgern des Kerwe- und Heimatvereins sowie den Trachtengruppen der befreundeten Vereine und Amtsträger, an der TV-Halle.

Angeführt wird der Zug vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr. Kenner der Materie wissen es: Der kleine Zug führt zum Grab der Schlumbl, das am Cäsar-Oppenheimer-Platz in der Nähe der KSV-Halle liegt. Nach der Ausgrabung des Kerwemaskottchens geht es weiter an den Rathausplatz. Dort findet die offizielle Eröffnung statt. Ein wichtiger Teil der Zeremonie: Erster Kerweborschd Jan Vondung wird mit der Schlumbl verheiratet. Erst danach wird das Kerwemaskottchen zusammen mit dem Kerwekranz in lichte Höhen gezogen – eine Aufgabe, die normalerweise Bürgermeister Jürgen Kirchner übernimmt. Damit ist das Volksfest eröffnet.

Straußwirtschaften und Stände

Programm beim Kerweverein

Auf der Bühne des Kerwe- und Heimatvereins am Cäsar-Oppenheimer-Platz spielen am Freitag ab 20 Uhr die Bands „All Hat No Cattle“ und „Mason Dixon Hobos“. Am Samstag ab 18.30 Uhr tritt die T-Band auf. Am Sonntag ab 18.30 Uhr gibt es Phoenix-Karaoke mit KJ Kurt. Am Montag ab 18 Uhr spielt die Abi-Band 86. Großes Programm hat die Kerwe am Sonntag. Es beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Kerwegottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche. Um 14 Uhr startet der Kerweumzug mit seinen 40 Zugnummern in der Friedrich-Ebert-Straße, der sich im Anschluss durch den alten Ortskern schlängelt. Um 16.30 Uhr spricht Kerweparre Nils Drücker vom „Balkon der Vernunft“ (Rathaus). Im Anschluss ist ein letztes Mal Hans Dampf in allen Gassen, bevor um Mitternacht die Schlumbl in einem Trauerzug mit Fackeln wieder zu ihrem Rundgrab am Cäsar-Oppenheimer-Platz gebracht wird.