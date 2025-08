Volksfest

Hemsbacher Kerwe: Die Schlumbl erblickt wieder das Licht der Welt

Darauf haben alle Hemsbacher, aber auch sehr viele Menschen in der Region gewartet: Am Freitagabend wurde die Hemsbacher Kerwe eröffnet. Bis Montag wird wieder kräftig gefeiert. Höhepunkt ist am Sonntag der große Kerweumzug.