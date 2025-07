Krabbe-Kerwe im Weinheimer Ortsteil Sulzbach eröffnet

Am Freitag hat der Sulzbacher Kerwe- und Heimatverein (SKH) mit der Ausgrabung der Kerwe den Startschuss für vier Tage Geselligkeit gegeben. Was die Besucher erwartet und wer beim Festumzug am Sonntag dabei ist.