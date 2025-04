Die Region trauert: Ein Papst der Nähe und Bescheidenheit 

Bergstraße/Odenwald. Der Tod von Papst Franziskus hat weltweit Trauer ausgelöst – auch in den katholischen Gemeinden der Region. Viele Gläubige im Odenwald und entlang der Bergstraße haben Franziskus als geistliches Oberhaupt geschätzt, das neue Wege ging, Debatten zuließ und mit seiner Bescheidenheit viele Menschen berührte. Nach der offiziellen Mitteilung des Vatikans am Montagabend, dass der Pontifex an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist, richten sich nun viele Gedanken auf sein Lebenswerk – und auf das Vermächtnis, das er hinterlässt.