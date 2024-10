Im Einsatz für Asiens vergessene Kinder 

Manchmal sprechen Bilder Bände. Auf einem der Fotos, die Dr. Michael Schütz bei seinen jährlichen Hilfseinsätzen für den Verein „Asiens vergessene Kinder e.V.“ (AvK) zeigen, fühlt er einem gebeugt vor ihm sitzenden Mann den Puls. Im Hintergrund wartet ein ebenfalls deutlich gezeichneter Patient in einem Rollstuhl auf seine Behandlung. Beide gehören zu den Bewohnern eines Safehouse in Huay Malai an der Grenze zwischen Thailand und Myanmar, die wegen ihrer schweren körperlichen und seelischen Erkrankungen nicht mehr in einem Flüchtlingslager aufgenommen werden können.#