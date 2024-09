Ob das noch als Mundraub durchgeht? Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, in einen Supermarkt im Säulenweg in Schriesheim eingebrochen. Dort stahlen sie knapp 1000 Getränkedosen im Wert von etwa 500 Euro, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.