Dieseltank aufgerissen: Nachteinsatz für Weinheimer Feuerwehr

Nächtlicher Einsatz für die Weinheimer Feuerwehr bei Transoflex in der Weststadt: Die Zugmaschine eines Sattelzugs hatte den Dieseltank aufgerissen. Durch das Leck drückte sich der Kraftstoff aus dem Tank und breitete sich aus. Daher wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mit dem Hilfeleistungszug gegen 2.45 Uhr in die Hertzstraße gerufen, um den Einsatz an einer Spedition zu übernehmen.