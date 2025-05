Dossenheim: Seniorin fährt gegen Stromkasten - Stromausfall 

Dossenheim. Eine 77-jährige Opel-Fahrerin ist in der Dossenheimer Bahnhofsstraße gegen einen Stromkasten gefahren. Ersten Ermittlungen zur Folge fuhr die Seniorin am Dienstag gegen 17.35 Uhr aus bisher unbekannten Ursache an den Fahrbahnrand, um dann plötzlich stark zu beschleunigen. Hierbei kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Stromverteilungskasten. Laut Polizeiangaben kam es durch den Aufprall in dem Stromverteilungskasten zu einem Kurzschluss, sodass der Strom in mehreren Privathaushalten sowie umliegenden Geschäften vorübergehend ausfiel. Die 77-jährige Opel-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Umstände des Verkehrsunfalls sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.