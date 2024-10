Vom buddhistischen Mönch in Japan zum neuen evangelischen Gemeindepfarrer in Großsachsen – Dr. Kenneth Fleming hat einen außergewöhnlichen Lebensweg hinter sich. „Buddha bleibt immer ein guter Freund, aber mein Herz gehört Jesus“, erklärt Fleming. Seit dem 1. Juli ist er im Hirschberger Ortsteil Seelsorger. Im September wurde er bei einem feierlichen Einführungsgottesdienst in der willkommen geheißen. Mit vollem Programm: Der Kindergarten sang aufgeregt ein paar Lieder und die Landwirte trugen ihre Fürbitten vor.