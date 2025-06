Jubiläum

50 Jahre Hirschberg: Gemeinde bekommt eigene Broschüre

Autorin Annette Steininger und Historiker Rainer Gutjahr erstellen eine Broschüre über die 50-jährige Geschichte Hirschbergs. Warum sie jeder Einwohner in seinem Regal braucht und was am Jubiläumswochenende ansteht.