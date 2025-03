Wie Grundschüler die Zukunft Hirschbergs mitgestalten 

Hirschberg. An der Vergangenheit kann man nichts mehr ändern. Doch das Heute und Morgen können die Leutershausener Grundschulkinder sehr wohl mitbestimmen und mitgestalten. Mit diesen Worten wandte sich Bürgermeister Ralf Gänshirt an die Martin-Stöhr-Grundschüler zum Auftakt der Projekttage. „Ihr könnt uns mit dieser Aktion sagen, wie wir Hirschberg noch schöner und besser machen können“, lobte er die tolle Initiative der Grundschule, die wunderbar in die Aktivitäten anlässlich des 50. Geburtstages von Hirschberg passt, der im Jahr 2025 groß gefeiert wird.