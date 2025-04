50 Jahre Hirschberg: Wie aus Leutershausen und Großsachsen eine Gemeinde wurde

Hirschberg. „Die Gemeinden Großsachsen und Leutershausen an der Bergstraße vereinigen sich zu einer Gemeinde, um als selbstständige Einheitsgemeinde mit einer den Nachbargemeinden vergleichbaren Wirtschafts- und Verwaltungskraft auch künftig einen eigenen Verwaltungsraum zu bilden.“ So schmucklos wie dieser Satz ist auch der Rest der Vereinbarung, in der geregelt wird, wie aus zwei Dörfern eine Gemeinde wird. Sie trat am 1. Januar 1975 in Kraft, weshalb in diesem Jahr der 50. Geburtstag des Zusammenschlusses mit einigen Veranstaltungen gefeiert wird. Eine ist das Zeitzeugengespräch, zu dem die Volkshochschule (VHS) in die ehemalige Synagoge eingeladen hat.