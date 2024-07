Versuchter Raub auf 43-Jährigen in Hemsbach

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben drei Unbekannte versucht, einen 43-jährigen Mann in Hemsbach auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, war der 43-Jährige gegen 00.30 Uhr auf dem Heimweg von einem Sommerfest, als sich ihm drei Männer von hinten genähert haben sollen. Daraufhin drängten die Unbekannten den 43-Jährigen in eine Einfahrt und versperrten ihm den Weg zurück zum Gehweg auf die Berliner Straße. Einer der drei Männer trat ihm gegen das Schienbein und forderte ihn auf, sein Geld herauszugeben.