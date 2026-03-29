Ein Kunstwerk, das polarisiert: 30 Jahre „Weinheimer Reiterin“

Weinheim. Nicht nur am Karlsberg in Weinheim sitzt die Reiterin auf ihrem Pferd. Auch in der Künstlerscheune von Sabina Grzimek in Erkner bei Berlin steht noch das originale Gipsmodell. Nach 30 Jahren hat das Mädchen dort allerdings seine Arme verloren, wie Gerhard Berger, der Vorsitzende des Kunstfördervereins Weinheim, feststellte, als er die Künstlerin vor einigen Tagen besuchte. Seiner Einladung zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung „40 Jahre Kunstförderverein – 30 Jahre Weinheimer Reiterin“ nahm die Bildhauerin gerne an. Zusammen mit Marc Krepp, in dessen Berliner Kunstgießerei in Weißensee die Reiterin 1996 entstand, wird sie am kommenden Mittwoch, 1. April, um 19 Uhr bei der Vernissage im Museum der Stadt Weinheim erwartet.

Foto: Fritz Kopetzky Seit 30 Jahren steht die Reiterin wie ein Fels in der Brandung. So manche Wetterkapriolen hat das Kunstwerk schadlos überdauert. Archivbild.

Umstrittenes Bildnis

Die über drei Meter hohe Statue, für die Sabina Grzimek bereits 1994 den Weinheimer Kunstpreis erhielt, wurde am 20. Juli 1996 am Karlsberg feierlich enthüllt. Bis heute ist „der Klepper“, wie er bisweilen in Fastnachtsreden oder Kabarettveranstaltungen bezeichnet wird, in der Öffentlichkeit nicht unumstritten, aber auch als Treffpunkt und wegen seiner einzigartigen Erscheinung akzeptiert. Ein künstlerisches Alleinstellungsmerkmal für die Stadt ist das Mädchen auf dem Pferd, zu dem Sabina Grzimeks Tochter Anna und ihr Gaul Schimi inspirierten, allemal. Marc Krepp hat die Skulptur in zehn Einzelteilen gegossen. Sie wiegt rund eine Tonne. Die kleine Reiterin wirkt auf ihrem großen, alten Pferd wie eine Don Quijotin. Bei der Ausstellung im Museum der Stadt Weinheim wird sich allerdings bis zum 28. Mai nicht alles um das außergewöhnliche Standbild drehen. Gezeigt wird auf mehreren Bannern und Schautafeln die Ausstellungsarbeit des Kunstfördervereins Weinheim, der am 30. Oktober 1986 von 14 Personen in der Galerie Zet in der Weinheimer Hauptstraße gegründet wurde. Dass Professor Dr. Oliver Lepsius, der Sohn der Gründungsvorsitzenden Dr. Renate Lepsius, unter der auch der Weinheimer Kunstpreis mit der Reiterin realisiert wurde, zur Ausstellungseröffnung kommen wird, freut Gerhard Berger und den aktuellen Vorstand sehr.

Foto: WNOZ-Archiv Das Kunstwerk wurde von 30 Jahren eingeweiht.

In Archiven gekramt

Der Verein hat für die Ausstellung und den Rückblick auf 40 erfolgreiche Jahre noch einmal tief in seinen Archiven gekramt. Die Kunstpräsentationen und -aktionen, die unter seiner Regie an verschiedenen Orten in Weinheim erfolgten, werden ebenso wie die Namen von über 400 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern auf Bannern zu lesen sein. Außerdem bietet die Ausstellung Informationen zu Sonderthemen wie der Vereinsgründung, der Weinheimer Reiterin, der Aktion „Kunst for Future“ oder den Offenen Ateliers, mit denen der Verein 2024 und 2025 ein weiteres Highlight in seiner Geschichte schuf und die Mitgliederzahl auf rund 150 steigerte. Dass Sabina Grzimek nicht nur eine großartige Bildhauerin, sondern auch Malerin und Grafikerin ist, wird bei der Jubiläumsausstellung durch acht Gips- und Bronzeskulpturen sowie drei Bilder und zwei Triptychen von ihr zu sehen sein. Die Kunsthistorikerin Aloisia Föllmer, die in zahlreiche Kunstausstellungen des Vereins einführte, wird auch bei der Jubiläumsausstellung die Einführungsrede halten.

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