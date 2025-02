Eisbaden: Kardiologe Daniel Herzenstiel spricht über Risiken und Vorteile

Während für manche die Badesaison längst vorbei ist, fängt sie für andere gerade erst richtig an: Eisbaden ist der neueste Trend auf Social Media. Das Internet ist voll von Videos junger Menschen, die bei Minusgraden und Schnee ins eiskalte Wasser steigen – sei es in einem nahegelegenen See oder auf dem Balkon in einer Regentonne. Der Ort spielt für die meisten Eisbader kaum eine Rolle, solange das Wasser eiskalt ist. Die mutigen Schwimmer tragen oft nur eine Mütze, dicke Socken und ein Badeoutfit. Manche halten es nur wenige Sekunden aus, andere verharren minutenlang im eisigen Wasser – konzentriert und kontrolliert atmend.