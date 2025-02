Etwa 50 Teilnehmer bei Klimaprotest im Weinheimer Schlosspark

Weinheim. Als hätte das Klima einen Moment innegehalten: Pünktlich zum Start des deutschlandweiten Klimastreiks begann es am Freitagnachmittag auf der „Rodelwiese“ im Weinheimer Schlosspark leicht zu schneien – ein seltener Anblick in diesen Zeiten. Das letzte Bild in unserem Zeitungsarchiv des schneebedeckten Hügels datiert aus dem Januar 2021.