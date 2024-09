Eva und ihr mobiles Café

Am liebsten würde ich meine Ente in Watte packen.“ Eva Czajkowski aus Weinheim-Hohensachsen hatte vor neun Jahren die Idee ihres Lebens. „Ich wollte immer schon mein eigenes kleines Café besitzen, wollte mich aber nicht auf einen Ort festlegen oder an eine Location binden. Da kam mir die Idee mit dem mobilen Café.“ Als „Enten“-Liebhaberin kaufte die frankophile Eva eine 2CV AK 400 Kastenente der Marke Citroën, Baujahr 1978, in Silbergrau. Am 14. Juli 2015 – dem französischen Nationalfeiertag – wurde das Unternehmen gegründet. „Solch einen besonderen Tag vergisst man nicht.“