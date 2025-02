Feuerwehr Hemsbach feiert Jubiläum

Hemsbach. In diesem Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach ihr 130-jähriges Bestehen unter dem Motto „Erinnern. Erleben. Feuerwehr.“. Über das gesamte Jahr hinweg erwartet die Bürger ein vielfältiges Programm, das die Geschichte, Kameradschaft und den Dienst an der Gemeinschaft würdigt. Den feierlichen Auftakt bildet am kommenden Samstag, 8. Februar, 16 Uhr das traditionelle Totengedenken auf dem Friedhof in Hemsbach.