Tag der offenen Tür

Feuerwehr Rippenweier lädt ein: Nach einem Jahr Pause gibt es wieder Haxen

Fahrzeuge, Löschübungen und jede Menge Programm: Die Feuerwehr Rippenweier öffnet am Sonntag ihre Türen – und bringt einen Klassiker zurück.

Die Feuerwehr Rippenweier öffnet ihre Türen. Foto: Feuerwehr Weinheim
Die Feuerwehr Rippenweier öffnet ihre Türen.

Rippenweier. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, Abteilung Rippenweier, lädt am Sonntag, 4. Oktober, ab 10.30 Uhr die Bevölkerung ein, ihre Arbeit und Ausrüstung kennenzulernen. Besucher können Fahrzeuge und Geräte besichtigen und mit den Feuerwehrleuten ins Gespräch kommen. Für Kinder gibt es ein Brandhaus zum Löschen, eine Hüpfburg und Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. Nach einjähriger Pause stehen auch wieder Haxen und weitere Speisen auf der Karte. Am Nachmittag bietet die Feuerwehr Kaffee und Kuchen an. Kuchenspenden aus der Bevölkerung sind willkommen. Unter dem Motto „Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit“ löschen, schützen, bergen und retten die Feuerwehrleute das ganze Jahr über ehrenamtlich.

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