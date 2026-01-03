Feuerwehr Weinheim warnt: Zugeschneite Hydranten kosten wertvolle Minuten

Weinheim. Die Stadt Weinheim bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung beim Freihalten und Enteisen von Feuerwehrhydranten in der Winterzeit. Schnee, Eis oder abgestellte Gegenstände können im Ernstfall wertvolle Minuten kosten und die Arbeit der Feuerwehr erheblich erschweren. Hydranten dienen der schnellen Löschwasserversorgung bei Bränden. Sind sie nicht sichtbar oder durch Eis blockiert, kann es zu gefährlichen Verzögerungen kommen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Hydranten im öffentlichen Raum ebenso wie auf privaten Grundstücken jederzeit gut zugänglich sind.

So können Bürgerinnen und Bürger helfen

Mit einfachen Maßnahmen kann jede und jeder einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit leisten:

Halten Sie Hydranten in Ihrer Nähe schnee- und eisfrei.

Entfernen Sie Schnee und Eis in einem Umkreis von etwa einem Meter.

Achten Sie darauf, keine Fahrzeuge, Mülltonnen oder andere Gegenstände vor Hydranten abzustellen.

Melden Sie zugefrorene oder beschädigte Hydranten den Stadtwerken Weinheim oder der Feuerwehr Weinheim.

Hydrantenschilder richtig erkennen und freihalten

Doch wie lassen sich Hydranten überhaupt finden? Sogenannte Hydrantenschilder zeigen den genauen Standort eines unterirdischen Hydranten an. Da diese meist nicht direkt sichtbar sind – besonders bei Schnee oder Eis – sind die Schilder für die Feuerwehr im Einsatzfall unverzichtbar.

Auf den Schildern ist angegeben, wie viele Meter der Hydrant vom Schild nach links oder rechts sowie nach vorne entfernt liegt. Anhand dieser Angaben kann die Feuerwehr den Hydranten auch dann schnell lokalisieren, wenn er zugeschneit oder verdeckt ist.

Umso wichtiger ist es, dass Hydrantenschilder gut sichtbar bleiben. Sie dürfen nicht zugeparkt, beklebt oder verdeckt werden. Bitte halten Sie auch die Bereiche rund um die Schilder schnee- und eisfrei.

Kleine Geste, große Wirkung für die Sicherheit