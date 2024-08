Schon wieder ein Angriff auf einen Feuerwehrmann im Einsatz: Am Mittwochabend sollte ein 28 Jahre alter Feuerwehrmann eine Unfallstelle in Heppenheim absichern. Als er einen Gaffer wegschicken wollte, wurde dieser handgreiflich und schlug mit Fäusten auf den Kopf des Mannes ein, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.