Wenn ab dem 15. Dezember die Fernzüge der Deutschen Bahn wieder in Weinheim halten, kommt gleichzeitig auch ein Konkurrent zurück. Dann können Reisende nämlich auch wieder die Züge des privaten Anbieters FlixTrain nutzen. Nachdem diese schon früher in Weinheim gestoppt hatten, hielten sie in den letzten Jahren stattdessen in Bensheim. Nun kehrt der Halt nach Weinheim zurück.