Frisch gemacht für Frösche: Weinheims Weiher wird algenfrei

Weinheim. Sie ist bis zu 70 Zentimeter lang, am Ende verästelt, wie mit rudernden Armen – daher auch der Name –, und sie wächst wie wild, am liebsten unter Wasser: die Gewöhnliche Armleuchteralge. Sie ist im Grunde nicht schädlich, aber sie kann einem Gewässer den Atem nehmen. Bevor das passiert, wird sie schonend entfernt – wie jetzt aus dem Weinheimer Schlossparkweiher.