GigaNetz verfehlt in Weinheim die Quote

Ein Jahr lang hat die Firma Deutsche GigaNetz GmbH versucht, mindestens 35 Prozent der Weinheimer Haushalte von den Vorzügen eines Glasfaseranschlusses zu überzeugen. Mit zahllosen Plakaten am Straßenrand, mit Vertriebsmitarbeitern an der Haustür und mit prominenten Unterstützern aus der Stadtgesellschaft von Weinheim .

Zweimal wurde die Frist verlängert, zuletzt bis zum 29. April 2024. Auf WNOZ-Nachfrage teilte das Unternehmen am Montag mit, was viele schon erwartet oder befürchtet hatten: "Die für einen Ausbau erforderliche Quote von 35 Prozent wurde im Stadtgebiet nicht erreicht, sodass Stand heute der flächendeckende Ausbau nicht realisierbar ist."