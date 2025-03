Gorxheimertal: Feuerwehr rettet Ente aus Schlamm

Gorxheimertal. Die Weinheimer Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag gegen 14.10 Uhr zu einem tierischen Einsatz in Richtung Gorxheimer Tal gerufen worden. Aufmerksame Passanten hatten eine Ente entdeckt, die in einem See feststeckte und sich nicht aus eigener Kraft befreien konnte. Denn aufgrund des niedrigen Wasserstands hatte sich aus dem schlammigen Grund eine Art Insel gebildet, von der die Ente nicht mehr herunterkam. Die Einsatzkräfte verschafften sich über eine Steckleiter Zugang zum See. Zwei Brandschützer rüsteten sich mit sogenannten Eisrettungsanzügen aus. Normalerweise kommen sie zum Einsatz, wenn Mensch oder Tier auf einer Eisfläche einbricht.