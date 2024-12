Großbrand im Miramar in Weinheim

Die Flammen sind schon von Weitem zu sehen. Zusammen mit dem Blaulicht der Einsatzkräfte sorgen sie für eine gespenstische Atmosphäre am Rande des Wohngebiets Waid: Am späten Sonntagabend ist im Weinheimer Freizeitbad Miramar ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Weinheim, aber auch umliegende Wehren sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Mehr als 20 Fahrzeuge sind auf dem Parkplatz in Position gegangen. Hinzu kommen mehrere Streifenwagen der Polizei und Rettungswagen.