TV Germania Großsachsen

Großsachsenes größter Verein erwirtschaftet ein sattes Plus

Positive Finanzentwicklung beim Turnverein. Die Dachsanierung am Vereinsheim geht weiter.

Das Dach des Vereinslokals in der Rudi-Frößinger-Sportanlage wird derzeit saniert; erschwinglicher wird das Projekt, weil vieles in Eigenleistung gestemmt werden kann. Foto: Erich Rathgeber
Das Dach des Vereinslokals in der Rudi-Frößinger-Sportanlage wird derzeit saniert; erschwinglicher wird das Projekt, weil vieles in Eigenleistung gestemmt werden kann.
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