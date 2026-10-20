Halloween in Hemsbach: Hexenhaus sammelt Spenden für krebskranke Kinder

Hemsbach. Wenn sich am 31. Oktober die Dunkelheit über Hemsbach legt, wird es in der Straße „Am Dreispitz“ bei Michael und Elke Bauer wieder schaurig schön. Mit Hexen, Spinnen und vielen Lichtern verwandelt das Ehepaar sein Haus in ein Halloween-Erlebnis für kleine und große Besucher. Doch diesmal geht es um mehr als nur ums Gruseln: Die Familie sammelt Spenden für die Kinderkrebshilfe Mainz e. V.

Lebensfreude in schwieriger Zeit

Der Anlass liegt nur wenige Monate zurück. Im Juli entdeckte Elke Bauer bei ihrer Enkeltochter Isabel Marie einen Knoten am Hals. Untersuchungen an der Universitätsmedizin Mainz brachten schließlich die Diagnose: eine seltene Form von Schilddrüsenkrebs. Im August wurde der 13-Jährigen die Schilddrüse operativ entfernt. Marie hat den Eingriff nach Angaben ihres Großvaters sehr gut überstanden.

Foto: Fritz Kopetzky Eine schwerwiegende Diagnose bei Enkelin Marie schockte die Familie Bauer.

Die Zeit in Mainz hat die Familie dennoch tief bewegt. Marie lag rund eine Woche auf der Kinderonkologie. Dort begegneten die Bauers auch anderen Kindern, die mit schweren Krebserkrankungen zu kämpfen haben. „Das hat uns unheimlich betroffen gemacht“, erzählt Michael Bauer. Besonders beeindruckt habe ihn, mit wie viel Lebensfreude seine Enkeltochter die schwierige Zeit meistere.

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Aus diesen Erfahrungen entstand der Wunsch, selbst zu helfen. Bei einem Nachsorgetermin nahm Elke Bauer einen Flyer der Kinderkrebshilfe Mainz e. V. mit. Bald darauf stand fest: Beim Hemsbacher Hexenhaus soll in diesem Jahr auch für den guten Zweck gesammelt werden. Der Verein fördert unter anderem die Forschung an neuen Behandlungsmöglichkeiten für krebskranke Kinder. Auch Spielzeug und Beschäftigungsmöglichkeiten für die jungen Patienten liegen der Familie am Herzen.

Halloween ist gleichzeitig Geburtstag

Halloween hat bei den Bauers ohnehin einen besonderen Stellenwert. Marie feiert am 30. Oktober, einen Tag vor Halloween, ihren 14. Geburtstag. Über die Jahre ist aus einigen Kürbissen ein aufwendig gestaltetes Hexenhaus geworden. Im vergangenen Jahr kamen nach Schätzung der Familie rund 300 Besucher. Auch diesmal warten Überraschungen, eine kindgerechte Gruselgeschichte und ein Besuch in der Wichtelstadt auf die Gäste. Kleine, gekaufte Leckereien werden kostenlos verteilt. Wer möchte, kann freiwillig etwas spenden.