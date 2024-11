United Weinheim sammelt Spenden für die Flutopfer in Spanien

In sportlicher Hinsicht besticht Fußball-A-Klassist SC United Weinheim in der Saison 2024/25 bislang mit einer konstanten Inkonstanz. Siege und Niederlagen wechseln sich in schöner Regelmäßigkeit ab. Bestes Beispiel: Dem fast schon desaströsen Auftritt beim 3:6 gegen Hemsbach ließen die Schützlinge von Trainer Rasit Yilmazer am Sonntag einen fulminanten 6:1-Derbysieg gegen den TSV Sulzbach folgen. Der Rückstand des ambitionierten Tabellensechsten auf Spitzenreiter SKV Sandhofen beträgt angesichts der wechselhaften Leistungen nach 13 Spieltagen bereits elf Punkte, Relegationsplatz zwei (SC Käfertal II) ist auch schon zehn Zähler entfernt.