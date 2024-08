Der SC United Weinheim hat den Aufstieg im Visier

Eine turbulente Saison 2023/24 hat der SC United Weinheim hinter sich. Eigentlich mit dem Aufstiegsziel in die A-Klassen-Saison gegangen, hatte der Multikulti-Club am Ende mehr mit sich selbst und Baustellen außerhalb des Fußballs, als mit den Gegnern zu kämpfen. Weil der SV Rippenweier die Sportplatz-Kapazitäten auf dem bis dahin heimischen Platz des SC United für seine Jugend brauchte, musste sich der 2018 erstmals in den Ligabetrieb gestartete Verein auf Sportplatzsuche begeben. Die gestaltete sich mehr als schwierig, zwischenzeitlich musste United in Soccerhallen ausweichen, um sich überhaupt auf Spiele vorbereiten zu können.