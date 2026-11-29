Heavy Metal aus dem Rattenmaul: Murzarella kommt nach Weinheim
Pop, Rock, Soul und Opernarien gehören zum Programm von Murzarella. Am 13. Dezember zeigt sie in Weinheim, was Bauchgesang alles möglich macht.
Weinheim. Die Bauchsängerin Murzarella gastiert am Sonntag, 13. Dezember, um 19 Uhr mit ihrer Music-Puppet-Comedy „Bauchgesänge … ab in die zweite Runde“ in der Alten Druckerei in Weinheim, Friedrichstraße 24. Die Künstlerin verbindet Bauchreden mit Live-Gesang und lässt ihre Puppen in unterschiedlichen Musikstilen auftreten.
Puppen mit eigenem Musikgeschmack
Zu ihrem Ensemble gehören eine Kanalratte aus Wanne-Eickel, die Heavy Metal singt, ein Kakadu mit einer Vorliebe für Schlager und eine ältere Dame, die Opernarien vorträgt. Neu dabei ist Praktikantin Leonie. Jede Figur hat ihre eigene Stimme und ihren eigenen Musikgeschmack.
Die Puppen wollen sich diesmal nicht damit begnügen, Murzarella beim Singen zu begleiten. Sie träumen von Solokarrieren auf großen Bühnen. Murzarella hält dagegen: Die ausgebildete Musicaldarstellerin tritt selbst als Popdiva, Rock- und Soulsängerin auf. Das Programm verbindet Musik mit Comedy und Bauchrednerkunst; sämtliche Gesangspassagen werden live vorgetragen.
Karten im Vorverkauf
Karten sind beim Kartenshop DiesbachMedien unter Telefon 06201 81345, per E-Mail an kartenshop@diesbachmedien.de und über wnoz.reservix.de erhältlich.