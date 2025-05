Heimattage: Mehr als ein gutes Gefühl

Heimat ist ein Gefühl – und zwar ein gutes. Schaute man am Wochenende in die Gesichter der Besucher, wurde das Motto der Heimattage mit Leben erfüllt. Feiernde Jugendliche bei der Pop Night, beseelte Gäste des Heimspiels von Bülent Ceylan, ein entspanntes Publikum, das sich beim Konzert von Laith Al-Deen in den Armen lag, und Tausende von Menschen bei der Landesgewerbeschau und beim verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt.