Kommentar zum Schlossparkrestaurant: Zurück auf Anfang!

Die Nachricht der Schließung des Weinheimer Schlossparkrestaurants kam überraschend, auch wenn viele Weinheimer schon lange vermutet hatten, dass Pächterin Juliane Wasser mit ihrem umstrittenen Konzept nicht den Geschmack der Gäste trifft. Es war so sperrig wie der Name „Schloss Weinheim, Café-Restaurant & Event Manufaktur“ und setzte nicht auf das, was sich viele Gäste gewünscht hatten: einen Restaurantbetrieb auch am Abend.