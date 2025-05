Heimattage Weinheim: Gänsehaut zum Schlosspark-Finale

Weinheim. Gebannt haften die Kinderaugen an den Fingerspitzen von Thorsten Gellings. Der Musikschullehrer malt mit großen Gesten die Gesangsnoten in die Luft, lächelt den Grundschülern aufmunternd zu, feuerte sie mit Blicken an. „Ein bisschen mehr Bewegung“, wünscht er sich. „Ja, so ist es gut“. Rund ein Dutzend Eltern, aber auch Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Begleiter verfolgen die Szene aufmerksam und ein bisschen gerührt; denn es geht ein besonderer Zauber aus von dieser Chorprobe im Saal der Musikschule Badische Bergstraße. Florian Hofmann schaut gespannt zu, seine Stellvertreterin Barbara Pfliegensdörfer ebenso. Gespannt – und sichtlich stolz.