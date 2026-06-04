Hemsbach: Alarm ohne Grund

Die Freiwillige Feuerwehr rückte zum Seehotel aus. Welche Folgen das „böswillige Auslösen“ von Notrufen hat.

Die Einsatzkräfte wurden zum Seehotel gerufen. Foto: Simon Hofmann
Die Einsatzkräfte wurden zum Seehotel gerufen.
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