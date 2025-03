Hemsbach: Anmeldephase für Kita-Plätze läuft 

Hemsbach. Im Frühjahr und Herbst werden die Betreuungsplätze in den Hemsbacher Kindergärten vergeben. Seit Juni letzten Jahres gibt es für alle Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt das einrichtungsübergreifende Zentrale Vormerkungssystem, das es Eltern ermöglicht, für ihr Kind einen Platzbedarf online vormerken zu lassen. Am 15. März steht die erste Vergaberunde für das Jahr 2025 an.