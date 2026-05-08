Telefonbetrug

Hemsbach: Betrüger räumen Konto von 84-Jährigem leer

Ein 84-jähriger Hemsbacher wird Opfer von Telefonbetrügern. Sie leeren sein Konto vollständig.

Telefonbetrüger hatten es auf einen Hemsbacher Senior abgesehen (Symbolbild). Foto: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
Telefonbetrüger hatten es auf einen Hemsbacher Senior abgesehen (Symbolbild).
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