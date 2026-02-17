Seniorin verliert rund 100.000 Euro an Telefonbetrüger
Als eine Seniorin das klingelnde Telefon abnimmt, ahnt sie nicht, dass dieses Gespräch sehr teuer für sie wird. Am anderen Ende der Leitung sitzen Betrüger. Wie der Betrug letztlich aufgeflogen ist.
Stuttgart (dpa/lsw) - Gleich dreimal hintereinander haben Telefonbetrüger einer Seniorin in Stuttgart Geld abgezockt. Insgesamt habe die Frau den Betrügern rund 100.000 Euro in bar übergeben, wie die Polizei mitteilte. Aufgefallen ist der Betrug erst, als die Seniorin ihre richtige Tochter anrief. Sie habe dann die Polizei verständigt.
Als bei der Seniorin am Montag das Telefon klingelte, habe sich zunächst ihr angeblicher Schwiegersohn gemeldet und spielte vor, dass er ein Mädchen überfahren hat. Er wollte von der Frau Geld, als angebliche Entschädigungszahlung und für eine Operation. Später habe sich auch noch ein angeblicher Polizeibeamter Geld für eine Kaution. Die Frau übergab dreimal jeweils mehrere Zehntausend Euro.