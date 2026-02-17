Kriminalität

Seniorin verliert rund 100.000 Euro an Telefonbetrüger

Als eine Seniorin das klingelnde Telefon abnimmt, ahnt sie nicht, dass dieses Gespräch sehr teuer für sie wird. Am anderen Ende der Leitung sitzen Betrüger. Wie der Betrug letztlich aufgeflogen ist.

Die Frau glaubte den Betrügern und übergab ihnen gleich dreimal größere Summen Geld. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Frau glaubte den Betrügern und übergab ihnen gleich dreimal größere Summen Geld. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Gleich dreimal hintereinander haben Telefonbetrüger einer Seniorin in Stuttgart Geld abgezockt. Insgesamt habe die Frau den Betrügern rund 100.000 Euro in bar übergeben, wie die Polizei mitteilte. Aufgefallen ist der Betrug erst, als die Seniorin ihre richtige Tochter anrief. Sie habe dann die Polizei verständigt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Als bei der Seniorin am Montag das Telefon klingelte, habe sich zunächst ihr angeblicher Schwiegersohn gemeldet und spielte vor, dass er ein Mädchen überfahren hat. Er wollte von der Frau Geld, als angebliche Entschädigungszahlung und für eine Operation. Später habe sich auch noch ein angeblicher Polizeibeamter Geld für eine Kaution. Die Frau übergab dreimal jeweils mehrere Zehntausend Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Taxifahrer schützt Seniorin vor Betrügern
Betrug

Taxifahrer schützt Seniorin vor Betrügern

Der Mann hat eine ältere Frau davon bewahrt, ihr Erspartes zu verlieren. Die Frau war auf einen Schockanruf hereingefallen.

05.02.2026

Betrüger ergaunern mehr als 100.000 Euro von Seniorin
Kriminalität

Betrüger ergaunern mehr als 100.000 Euro von Seniorin

Die Betrüger behaupten, die Tochter sei in einer Notlage. Die Mutter glaubt ihnen - und sucht Schmuck und Bargeld zusammen.

17.09.2025

Betrüger erbeuten Schmuck und Gold von Seniorin
Polizei

Betrüger erbeuten Schmuck und Gold von Seniorin

Wieder haben sich Telefonbetrüger als Polizisten ausgegeben. Ihr Opfer: Eine Frau aus Weil im Schönbuch. Der Wert der Beute dürfte schmerzen.

02.04.2025

Seniorin entlarvt Telefonbetrüger
Schockanrufe

Seniorin entlarvt Telefonbetrüger

Es klingelt und auf dem Telefon-Display erscheint die Nummer der örtlichen Polizei. Der Betrüger gibt sich als Polizeibeamter aus. Doch die Seniorin kennt die Masche bereits - und reagiert schnell.

13.01.2025

Betrug und Schockanruf: Rentner verlieren 55.000 Euro
Diebstahl

Betrug und Schockanruf: Rentner verlieren 55.000 Euro

Angeblich hat die Ehefrau eines Rentners eine Person zu Tode gefahren. Der Mann glaubt dem Betrüger. Eine andere Frau vertraut einem Mann, der sich als Polizist ausgibt.

06.03.2024