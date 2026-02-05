Taxifahrer schützt Seniorin vor Betrügern

Offenbach (dpa/lhe) - Ein wachsamer Taxifahrer hat eine Seniorin aus Neu-Isenburg vor einem Betrug bewahrt. Die Frau wolle mit dem Taxi nach Frankfurt fahren, um bei einer Bank 70.000 Euro abzuheben, teilte die Polizei mit. Ihr Sohn habe angeblich einen Unfall gehabt, bei dem er eine Person tödlich verletzt habe - erzählte sie dem Fahrer.

Dieser erkannte sofort, dass die Frau Opfer eines sogenannten Schockanrufs von Betrügern geworden war. Er klärte demnach die Seniorin auf und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen versuchten Betruges.

Bei dieser Masche verlangen Betrüger meistens am Telefon hohe Geldsummen, die angeblich als Kaution hinterlegt werden sollen, um das Familienmitglied wieder freizubekommen.