Taxifahrer schützt Seniorin vor Betrügern
Der Mann hat eine ältere Frau davon bewahrt, ihr Erspartes zu verlieren. Die Frau war auf einen Schockanruf hereingefallen.
Offenbach (dpa/lhe) - Ein wachsamer Taxifahrer hat eine Seniorin aus Neu-Isenburg vor einem Betrug bewahrt. Die Frau wolle mit dem Taxi nach Frankfurt fahren, um bei einer Bank 70.000 Euro abzuheben, teilte die Polizei mit. Ihr Sohn habe angeblich einen Unfall gehabt, bei dem er eine Person tödlich verletzt habe - erzählte sie dem Fahrer.
Dieser erkannte sofort, dass die Frau Opfer eines sogenannten Schockanrufs von Betrügern geworden war. Er klärte demnach die Seniorin auf und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen versuchten Betruges.
Bei dieser Masche verlangen Betrüger meistens am Telefon hohe Geldsummen, die angeblich als Kaution hinterlegt werden sollen, um das Familienmitglied wieder freizubekommen.
Der tatsächliche Sohn der Seniorin bestätigte später, dass er sich weder bei der Polizei befand noch in einem Unfall verwickelt gewesen war, wie die Polizei mitteilte. «Die Umsichtigkeit des Taxifahrers bewahrte die Rentnerin letztlich vor erheblichem finanziellem Schaden», hieß es.