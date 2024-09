Taxifahrer bewahrt 82-Jährige in Frankfurt vor Betrug

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein aufmerksamer Taxifahrer hat in Frankfurt am Main eine 82 Jahre alte Frau vor einem Trickbetrug bewahrt. Wie die Polizei mitteilte, stieg die ältere Dame am Donnerstagmittag in Darmstadt in ein Taxi nach Frankfurt. Dort wollte sie den Angaben nach Geld abheben, um es einem angeblichen Polizisten auszuhändigen.