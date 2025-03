Hemsbach: Gasleitung beschädigt - Straße gesperrt

Hemsbach. Bei Verlegearbeiten in der Hüttenfelderstraße ist eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Stadtwerke Weinheim mitteilten, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag während der Arbeiten einer Glasfaserfirma zu der Beschädigung. Die Gefahrenstelle in Hemsbach wurde umgehend gesichert, das Gas abgestellt und die Reparaturarbeiten laufen bereits.