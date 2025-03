Hemsbach: Gasleck repariert - Hüttenfelder Straße ab Mittwoch befahrbar

Hemsbach. Die Hüttenfelder Straße in Hemsbach ist ab Mittwoch, 26. März, um 10 Uhr wieder uneingeschränkt befahrbar. Wie die Stadtwerke Weinheim berichten, konnte die beschädigte Gasleitung am Wochenende vollständig repariert werden. Grund für die Reparaturarbeiten war ein Leck an einer Gasleitung, das durch Verlegearbeiten einer Glasfaserfirma verursacht wurde. (heh)