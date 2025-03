Nagel in Wand verursacht nach über einem Jahrzehnt Gasleck

Sigmaringen (dpa/lsw) - Weil er einen Nagel nach über einem Jahrzehnt aus der Wand zog, hat ein Mann in einem Einfamilienhaus in Sigmaringen ein Gasleck freigelegt und für einen größeren Einsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, nahm der Eigentümer am Freitagnachmittag Gasgeruch sowie ein Zischen wahr. Die Gaszufuhr wurde abgestellt und das Gebäude gelüftet. Gemeinsam mit den Stadtwerken nahm die Feuerwehr unter Aufsicht die Leitung wieder in Betrieb.