Entwarnung bei Gasleck in Wehretal

Wehretal (dpa/lhe) - Nach einem Gasaustritt in Wehretal (Werra-Meißner-Kreis) hat die Polizei Entwarnung gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde ein Flüssiggastank bei Baggerarbeiten im Ortsteil Langenhain am Dienstagmorgen beschädigt. Die Anwohner wurden angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und offenes Feuer zu vermeiden. Aufgrund des Schadens sei der Ort abgesperrt worden. Die alarmierte Feuerwehr und eine weitere hinzugezogene Spezialfirma konnten das Leck nach einer Stunde abdichten. Laut Polizei bestehe nun keine Gefahr mehr für die Bewohner.