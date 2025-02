Hemsbach: Neue Schutzgebiete für Frösche und Kröten geschaffen

Hemsbach. Gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Laichwanderung der Amphibien sind die im November begonnenen Arbeiten in den Rohrwiesen/Gänswiesen abgeschlossen worden. Spaziergänger werden erstaunt gewesen sein, wochenlang Bagger im Naturschutzgebiet am Werken gesehen zu haben. Das Areal ist bekanntermaßen ein wichtiges Laichgebiet für verschiedene Amphibienarten. Die heißen und regenarmen Sommer der letzten Jahre hatten gezeigt, dass das Gebiet komplett austrocknen kann. Auch hierdurch sind in den Rohrwiesen/Gänswiesen die Bestandszahlen der Amphibien drastisch zurückgegangen. Das Wichtigste für ein Laichgewässer ist jedoch eine freie Wasserfläche, die mindestens so lange Wasser führt, bis die Kaulquappen von Frosch und Kröte oder die Larven der Molche und Feuersalamander zu erwachsenen Tieren geworden sind.