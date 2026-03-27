Freizeit

Hemsbach nimmt wieder Anmeldungen für Schwimmkurse an

Mit dem Start der Badesaison ist auch wieder Schwimmunterricht in Hemsbach angesagt. Ab wann Anmeldungen wieder möglich sind.

Am 15. Mai wird die Badesaison im Freibad Wiesensee in Hemsbach eröffnet. Vorher sollten Kinder zum Schwimmunterricht angemeldet werden (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Am 15. Mai wird die Badesaison im Freibad Wiesensee in Hemsbach eröffnet. Vorher sollten Kinder zum Schwimmunterricht angemeldet werden (Symbolbild).

Hemsbach. Bald können sich Bade- und Schwimmfreunde wieder ins „kühle Nass“ stürzen: Am 15. Mai wird im Freibad Wiesensee die Badesaison eröffnet. Auch die Termine für die Schwimmkurse der Stadt Hemsbach stehen laut einer Presseerklärung der Verwaltung bereits fest. Anmeldungen können ab 1. April online über die städtische Website erfolgen. In der Hauptmenüleiste ist unter „Freizeit“ jetzt das Menü „Schwimmkurse“ eingerichtet. Dort sind alle wichtigen Informationen zu diesem Angebot zusammengefasst. Über den Button „Kursanmeldung“ gelangt man dann zur Buchung.

Schwimmen lernen ganz wichtig

Schwimmen gehört zu den Grundkenntnissen und ist im Fall der Fälle überlebenswichtig. Die Zahl der Nichtschwimmer steigt dramatisch an. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DLRG aus dem Jahr 2022 können 20 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren in Deutschland nicht schwimmen. Darüber hinaus gelten weitere ca. 23 Prozent als unsichere Schwimmer. Das bedeutet, dass über 40 Prozent der Grundschulkinder keine sicheren Schwimmer sind.

Schwimmen können ist aber nicht allein aus Sicherheitsgründen wichtig: Schwimmen fördert auch Beweglichkeit und Koordination. Und nicht zuletzt macht es natürlich Spaß. Die Stadtverwaltung Hemsbach bietet deshalb auch dieses Jahr wieder Schwimmkurse für verschiedene Altersgruppen vor Ort im Gewöhnungsbecken des Freibads Wiesensee an, die von Bademeisterin Heike Ehret durchgeführt werden. Der Schwimmkurs hat das Ziel, Kindern mit Freude an der Bewegung im Wasser auf das Frühschwimmabzeichen „Seepferdchen“ vorzubereiten, das am Ende des Kurses erlangt werden kann. Neu ist, dass die Kurse für die Schulkinder bereits in den Pfingstferien starten.

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Ende Juni und im Juli finden dann die Kurse für Vorschulkinder statt, und im August in den Sommerferien gibt es abermals Kurse für Schulkinder. Eine Änderung gibt es auch bei den Uhrzeiten: Kursbeginn ist diesmal jeweils um 10, 11 und 12 Uhr. Eine Kurseinheit dauert 45 Minuten, die Kurse finden an zehn Wochentagen statt. Jeder Kurs kann im Normalfall von zehn Teilnehmern belegt werden und kostet pro Teilnehmer 60 Euro.

Hinweise an die Eltern

Wichtig: Die Kinder sollten bereits an den Aufenthalt im Wasser gewöhnt sein. Eltern werden auch gebeten, ihren Kindern ein zweites trockenes Badetuch oder einen Bademantel sowie warme Kleidung mitzugeben. Während des Schwimmkurses wird das Tragen eines Neoprenanzugs empfohlen.

Kursübersicht 2026: Schulkinder 7 bis 9 Jahre (ab 1. Klasse): 25. Mai bis 5. Juni, 3. bis 14. August, 31. August bis 11. September; Vorschulkinder ab 5 Jahre: 23. Juni bis 4. Juli (Stichtag Geburtstag: 31. Januar 2021), 7. bis 18. Juli (Stichtag Geburtstag: 15. Februar 2021).

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