"Ein Mahnmal der Gleichgültigkeit"

Hemsbach: Was kann man gegen leerstehende Häuser in der Nachbarschaft tun?

Ein leerstehendes Haus in Hemsbach wirft zahlreiche Fragen auf. Welche Handhaben gibt es bei baufälligen und unbewohnten Gebäuden in der Nachbarschaft? Ein bestimmter Fall beschäftigt Gemeinderatsmitglieder in Hemsbach.