Hemsbach: Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Hemsbach. Unbekannte sind in einer Hemsbacher Tankstelle eingebrochen und haben eine größere Menge an Zigaretten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.45 Uhr, die Eingangstür der Tankstelle in der Hüttenfelder Straße auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Hier erbeuteten sie mehrere Zigarettenstangen aus einem Regal sowie einer Schublade. Der Diebstahlschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, über den Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. Hinweise können unter der Nummer 06201/1003-0 abgegeben werden. (sig)